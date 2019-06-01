Кім Кардашян позувала з вбивцею чотирьох людей

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 09:52

Зірка Кім Кардашян сфотографувалась з Кевіном Купером у в’язниці. Останній чекає смертної кари.

Новину передає «Преса України».

Іноземні Змі оприлюднили фото, на якому зірка реаліті-шоу Кім Кардашян позує з вбивцею чотирьох людей Кевіном Купером. Останнього, як відомо, чекає смертна кара.

«Кім Кардашян сфотографувалась разом із засудженим вбивцею у в'язниці Сан-Квентін вчора, після того, як вона розпочала юридичну кампанію, щоб забезпечити його звільнення», - відзначили ЗМІ.

За словами зірки малих екранів, чоловіка навмисне підставили. Як зазначають ЗМІ, 61-річний Купер чекає смертної кари з 1983 року за вбивство сім'ї в Лос-Анджелесі. Однак адвокати чоловіка борються за його звільнення, заявляючи, що поліція підробила докази, включаючи тест ДНК.

Кім Кардашян стала ініціатором проведення повторного тесту ДНК. У в’язниці вона 2 години спілкувалась із засудженим.

«Вчора я мала емоційну зустріч з Кевіном Купером. Я думаю, що він чесний і невинний в тих злочинах, які йому приписують», - зазначила Кардашян.