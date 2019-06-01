Кім Кардашян позувала з вбивцею чотирьох людей

Випускників рівненського дитсадка покатали на лімузинах 11:02
Парубій в істериці пригрозив команді Зеленського «палаючею землею під ногами» 10:26
У партію «Слуга народу» забажали вступити 20 тисяч осіб 08:48
Частину українських субсидіантів позбавлять знижки від держави 08:07
Злочинне угрупування торгувало в Україні підробленими ліками для онкохворих 07:34
«Хоч гантелі не вкрали»: Зеленський показав нове фото з Адміністрації президента 10:47
Аварія теплоходу в Будапешті: Поліція затримала українця 09:38
Молодіжна збірна України з футболу зайняла перше місце в групі на чемпіонаті світу U20 07:04
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Зірка Кім Кардашян сфотографувалась з Кевіном Купером у в’язниці. Останній чекає смертної кари.
Новину передає «Преса України».
Іноземні Змі оприлюднили фото, на якому зірка реаліті-шоу Кім Кардашян позує з вбивцею чотирьох людей Кевіном Купером. Останнього, як відомо, чекає смертна кара.
«Кім Кардашян сфотографувалась разом із засудженим вбивцею у в'язниці Сан-Квентін вчора, після того, як вона розпочала юридичну кампанію, щоб забезпечити його звільнення», - відзначили ЗМІ.
За словами зірки малих екранів, чоловіка навмисне підставили. Як зазначають ЗМІ, 61-річний Купер чекає смертної кари з 1983 року за вбивство сім'ї в Лос-Анджелесі. Однак адвокати чоловіка борються за його звільнення, заявляючи, що поліція підробила докази, включаючи тест ДНК.
Кім Кардашян стала ініціатором проведення повторного тесту ДНК. У в’язниці вона 2 години спілкувалась із засудженим.
«Вчора я мала емоційну зустріч з Кевіном Купером. Я думаю, що він чесний і невинний в тих злочинах, які йому приписують», - зазначила Кардашян.
11:02: Випускників рівненського дитсадка покатали на лімузинах
10:26: Парубій в істериці пригрозив команді Зеленського «палаючею землею під ногами»
08:48: У партію «Слуга народу» забажали вступити 20 тисяч осіб
08:07: Частину українських субсидіантів позбавлять знижки від держави
07:34: Злочинне угрупування торгувало в Україні підробленими ліками для онкохворих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.