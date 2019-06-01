За 5 років Крим змінився в кращу сторону – Алсу

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 09:19

Російська співачка Алсу, яка прибула у Крим, зазначила, що півострів значно змінився. За її словами, у Сімферополі красивий аеропорт.

Новину передає «Преса України».

В анексованому Криму завершився конкурс «Дитяча Нова хвиля». Як повідомлялось раніше, у Крим прибуло чимало російських знаменитостей. Останні розповіли про враження від перебування на українському півострові.

Зокрема, співачка Алсу зазначила, що за 5 років анексії Крим змінився в кращу сторону.

«Я пару років тут не була і сьогодні була приємно здивована і пораділа. Нас зустрів прекрасний сучасний аеропорт в Сімферополі, дуже красивий, аеропорт світового рівня! А так в Криму завжди радують неземна природа і повітря чарівне, тут я насолоджуюся всім, що відбувається навколо», - заявила співачка.

До слова, ще одна знаменитість у РФ, Юлія Савічева, додала, що востаннє була у Криму три роки тому.

«До речі, ми в Криму зупиняємося в готелі в Ялті, і вона теж дуже змінилася в кращу сторону за останні роки», - заявила прихильниця Путіна.