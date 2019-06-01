У партію «Слуга народу» забажали вступити 20 тисяч осіб

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 08:48

Дмитро Разумков заявив, що є чимало бажаючих вступити у партію «Слуга народу». Однак він попередив, що відбір буде серйозним.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, стало відомо, що у партію Володимира Зеленського «Слуга народу» забажали вступити 20 тисяч осіб. Про це розповів голова партії Дмитро Разумков, виступаючи в ефірі одного з українських телеканалів.

«Було близько 20 тис. (заявок на вступ в партію - ред.). Тому я думаю, що партія «Слуга народу» буде рости в тій же геометричній прогресії, в якій росла команда Зеленського, починаючи з 1 січня 2019 року», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи можуть старі нардепи потрапити у партію, Разумков зазначив, що не готовий відповісти на це запитання.

«Мова про те, чи будуть вони балотуватися від партії «Слуга народу». На сьогоднішній момент йде відбір мажоритарників», - додав він.

Підсумовуючи глава партії зазначив, що на сайті партії можна ознайомитись з вимогами для потенційних кандидатів.