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Дмитро Разумков заявив, що є чимало бажаючих вступити у партію «Слуга народу». Однак він попередив, що відбір буде серйозним.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, стало відомо, що у партію Володимира Зеленського «Слуга народу» забажали вступити 20 тисяч осіб. Про це розповів голова партії Дмитро Разумков, виступаючи в ефірі одного з українських телеканалів.
«Було близько 20 тис. (заявок на вступ в партію - ред.). Тому я думаю, що партія «Слуга народу» буде рости в тій же геометричній прогресії, в якій росла команда Зеленського, починаючи з 1 січня 2019 року», - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, чи можуть старі нардепи потрапити у партію, Разумков зазначив, що не готовий відповісти на це запитання.
«Мова про те, чи будуть вони балотуватися від партії «Слуга народу». На сьогоднішній момент йде відбір мажоритарників», - додав він.
Підсумовуючи глава партії зазначив, що на сайті партії можна ознайомитись з вимогами для потенційних кандидатів.
08:48: У партію «Слуга народу» забажали вступити 20 тисяч осіб
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07:34: Злочинне угрупування торгувало в Україні підробленими ліками для онкохворих
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