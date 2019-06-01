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Частину українських субсидіантів позбавлять знижки від держави

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 08:07
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Частину українських субсидіантів позбавлять знижки від держави

Експерт Андрій Никончук попередив, що українці ризикують втратити субсидію. Він нагадав, за яких умов такий хід подій стане реальністю.

Новину передає «Преса України».

Андрій Никончук, експерт з питань житлово-комунального господарства Українського інституту аналізу та менеджменту політики, зробив важливе попередження. За його словами, українці, які отримують субсидію, мають бути готові до того, що в разі одержання монетизованої субсидії і невчасної оплати за послуги, субсидіант втратить субсидію.

Никончук наголосив, що такий хід подій можливий, якщо одержувач субсидії станом на травень заборгував понад 340 гривень.

«Субсидія на новий період 2019-2020 рр. призначена не буде. Правда, боржникам «подарували» ще один шанс, пообіцявши субсидію, але вже «за старою схемою», в безготівковій формі», - зазначив він.

Як повідомлялось раніше, «Укрпошта» розвозитиме монетизовані субсидії українцям додому. Так, пенсіонери отримуватимуть її разом з пенсією.

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