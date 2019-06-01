Частину українських субсидіантів позбавлять знижки від держави

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 08:07

Експерт Андрій Никончук попередив, що українці ризикують втратити субсидію. Він нагадав, за яких умов такий хід подій стане реальністю.

Новину передає «Преса України».

Андрій Никончук, експерт з питань житлово-комунального господарства Українського інституту аналізу та менеджменту політики, зробив важливе попередження. За його словами, українці, які отримують субсидію, мають бути готові до того, що в разі одержання монетизованої субсидії і невчасної оплати за послуги, субсидіант втратить субсидію.

Никончук наголосив, що такий хід подій можливий, якщо одержувач субсидії станом на травень заборгував понад 340 гривень.

«Субсидія на новий період 2019-2020 рр. призначена не буде. Правда, боржникам «подарували» ще один шанс, пообіцявши субсидію, але вже «за старою схемою», в безготівковій формі», - зазначив він.

Як повідомлялось раніше, «Укрпошта» розвозитиме монетизовані субсидії українцям додому. Так, пенсіонери отримуватимуть її разом з пенсією.