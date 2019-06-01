Злочинне угрупування торгувало в Україні підробленими ліками для онкохворих

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 07:34

У ГПУ розповіли про затримання осіб, які підпільно створювали та продавали в Україні та за її межами ліки для онкохворих. Угрупування затримали, коли воно продало 6 флаконів «ліків» на суму $7000.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, стало відомо, що в Україні викрили злочинне угрупування, яке займалось продажем підроблених ліків для онкохворих. Про це розповіли у прес-службі ГПУ.

За попередніми даними, вчора, 31 травня, було затримано 3 осіб в порядку ст. 208 КПК України. Зловмисники незаконно реалізували 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda (Кітруда) на загальну суму близько $7000.

«Під час досудового розслідування кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України встановлено, що громадянин Б. спільно з іншими громадянами України та іноземцями здійснює доставку на територію України фальсифікованого медичного препарату (онкопрепаратів) Keytruda (Кітруда, виробник США і Австрія) поза митним контролем», - йдеться у повідомленны.

Встановлено, що в Україні відбувалось підпільне виготовлення препарату. Після цього його продавали на території української та інших держав.

«Зараз при проведенні обшуків, які ще тривають, вже виявлено і вилучено, за попередніми даними, фальсифіковані медикаменти на мільйони гривень. Остаточна їх вартість буде встановлена досудовим розслідуванням», - зазначили у ГПУ.