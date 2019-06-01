Ціни на автогаз в Україні пішли вгору

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 07:02

Автогаз для українських водіїв значно подорожчав. Стало відомо, скільки доведеться платити за цей вид палива.

Новину передає «Преса України».

За даними цінового моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, середня роздрібна вартість скрапленого газу в Україні зросла. А саме на 8 коп/л, до 13,50 грн/л. Так,найбільша консолідована мережа групи Приват пропонує автогаз за 12,23 грн/л. Ціна збільшилась на 19-21 копійку.

Тим часом на БРСМ-Нафта і Укргазвидобування на цінниках додали 25 і 25 копійок. Ціни склали 13,47 і 13,40 грн/л відповідно. Також ціни виросли в AMIC і Автотранс.

Найдешевший автогаз пропонують оператори Mango, SKY, Авантаж, Glusco, у яких середня ціна становить 12,79 грн/л, 12,95 грн/л, 12,95 грн/л, 12,99 грн/л.