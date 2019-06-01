Ціни на автогаз в Україні пішли вгору

Частину українських субсидіантів позбавлять знижки від держави 08:07
Злочинне угрупування торгувало в Україні підробленими ліками для онкохворих 07:34
«Хоч гантелі не вкрали»: Зеленський показав нове фото з Адміністрації президента 10:47
Аварія теплоходу в Будапешті: Поліція затримала українця 09:38
Молодіжна збірна України з футболу зайняла перше місце в групі на чемпіонаті світу U20 07:04
Порохоботам соромно за шаурму президента, а за Мальдіви Порошенко не соромно – письменник 13:34
Рішення Зеленського про референдум сприятиме виходу України з тривалої кризи – Азаров 13:00
Українські олігархи скоректували ціни на політичну рекламу 12:17
Представники ООС показали приклад справжнього захисника України 11:43
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Автогаз для українських водіїв значно подорожчав. Стало відомо, скільки доведеться платити за цей вид палива.
Новину передає «Преса України».
За даними цінового моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, середня роздрібна вартість скрапленого газу в Україні зросла. А саме на 8 коп/л, до 13,50 грн/л. Так,найбільша консолідована мережа групи Приват пропонує автогаз за 12,23 грн/л. Ціна збільшилась на 19-21 копійку.
Тим часом на БРСМ-Нафта і Укргазвидобування на цінниках додали 25 і 25 копійок. Ціни склали 13,47 і 13,40 грн/л відповідно. Також ціни виросли в AMIC і Автотранс.
Найдешевший автогаз пропонують оператори Mango, SKY, Авантаж, Glusco, у яких середня ціна становить 12,79 грн/л, 12,95 грн/л, 12,95 грн/л, 12,99 грн/л.
08:07: Частину українських субсидіантів позбавлять знижки від держави
07:34: Злочинне угрупування торгувало в Україні підробленими ліками для онкохворих
10:47: «Хоч гантелі не вкрали»: Зеленський показав нове фото з Адміністрації президента
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.