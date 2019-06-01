Стало відомо, сколько українці тратять на продукти

Аня Мартинюк 01 червня 2019, 06:30

За часів правління Петра Порошенка зарплати українцям вистачало лише на продукти та оплату комунальних послуг. Стало відомо, скільки саме люди тратили на продукти та які саме продукти купували найбільше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, у Держстаті привели статистичні дані за IV квартал 2018 року. У відомстві проаналізували, скільки українці витрачають на продукти. Так, 48,4% бюджету йде лише на їжу.

«У грошовому вираженні місячні витрати одного домогосподарства на продукти харчування в середньому складають 3 тис. 495 грн: 4 тис. 222 грн в містах і 2 тис. 682 грн в селах», - відзначили у Держстаті.

На першому місці стоять хліб і хлібопродукти - 16,5%, тобто 599 грн. Далі - молоко, сир та яйця - 13,6%, або ж 495 грн. Овочі, включаючи картоплю - 6,7%, або ж 245 грн, фрукти - 5,8%, або ж 210 грн. Алкогольні напої мають частку 1,4%, 141 грн, тютюнові вироби - 2,4%, 229 грн.

Тим часом на оплату комунальних послуг йшло 14,9%, або 1 тис. 79 грн в місяць. На одяг і взуття - 7,8%, або ж 569 грн, на медицину - 4,8%, або ж 343 грн, на відпочинок і культуру - 2%, або ж 142 грн.