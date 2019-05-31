Російські співаки з’їхалися в «Артек»

Аня Мартинюк 31 травня 2019, 11:50

В анексованому російськими найманцями Криму стартувала «Дитяча Нова хвиля». Стало відомо, хто із знаменитостей РФ рвонув на півострів з нагоди дійства.

Новину повідомляє «Преса України».

Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що в анексованому Криму стартувала «Дитяча Нова хвиля». В дитячий центр з нагоди свята з’їхалися російські виконавці, такі як Стас П'єха, Нюша, Зара, Сосо Павліашвілі, Лев Лещенко, Юліанна Караулова, Олег Газманов, Микола Басков, Юлія Савічева, Ігор Крутий та гурт «Дискотека Аварія».

За даними російських ЗМІ, на свято начебто прибули тисячі глядачів з усього світу. Також зазначається, що президент РФ Володимир Путін привітав учасників та гостів зі стартом фіналу «Дитячої Нової хвилі», наголосивши, що цей форум викликає інтерес у людей з різних країн.

Тим часом своє слово сказав так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

«Стільки учасників і стільки зірок. Хочу подякувати Ігорю Яковичу Крутому за цей конкурс, весь наш склад журі - це гордість нашої країни. Сподіваюся, що кожен з вас, коли поїде додому, відвезе з собою частинку любові до нашого рідного російського Криму. Вітаю вас і бажаю вам творчих успіхів», - заявив путінський прихильник.