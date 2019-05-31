Савченко нагадала про злочин Порошенка у Балаклії

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Надія Савченко заявила, що Петро Порошенко причетний до розкрадання та підриву складу з поєприпасами у Балаклії. За її словами, представники банди Порошенка, такі як Матіос та Луценко, знали про злочин.
Новину повідомляє «Преса України».
29 травня депутат Надія Савченко зробила гучну заяву. За її словами екс-президент Петро Порошенко влаштував підрив військового складу в місті Балаклія в Харківській області. До слова, про те, що склад був підірваний навмисно за ініціативи Порошенка раніше заявляли ряд експертів.
Герой України Савченко зазначила, що склад підірвали українські військовослужбовці окремого мотопіхотного батальйону «Сармат». За її словами, про цю аферу було відомо головному військовому прокурору Анатолію Матіосу та генерпрокурору Юрію Луценку.
Народна обраниця додала, що у момент інциденту була в Балаклії і мала змогу поспілкуватися з очевидцями. Останні підтвердили, що склад розграбували. При цьому нардеп запевнила, що «європейські партнери» теж були в курсі цих подій.
Як повідомлялось раніше, вибухи у Балаклії сталися 23 березня 2017 року. Тоді загинула одна людина та 4 людини постраждали.
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