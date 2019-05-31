«Хоч гантелі не вкрали»: Зеленський показав нове фото з Адміністрації президента 10:47
Аварія теплоходу в Будапешті: Поліція затримала українця 09:38
Молодіжна збірна України з футболу зайняла перше місце в групі на чемпіонаті світу U20 07:04
Порохоботам соромно за шаурму президента, а за Мальдіви Порошенко не соромно – письменник 13:34
Рішення Зеленського про референдум сприятиме виходу України з тривалої кризи – Азаров 13:00
Українські олігархи скоректували ціни на політичну рекламу 12:17
Представники ООС показали приклад справжнього захисника України 11:43
Порошенко намилився у Раду з новою незаплямованою командою – Онищенко 10:34
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Володимир Зеленський іронічно прокоментував вивезення Петром Порошенком серверів з Адміністрації президента. Так, він показав, що екс-лідеру не знадобилось.
Новину повідомляє «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив на своїй офіційній сторінці у соцмережі свіже фото. На ньому український лідер показав, як тренується у спортзалі Адміністрації президента.
Компанію йому склав голова Адміністрації президента Андрій Богдан.
«На Банковій. Хоч гантелі не вкрали», - іронічно відзначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше екс-президент Петро Порошенко зганьбився, винісши з Адміністрації президента усі сервера. За словами джерела з оточення екс-лідера, вони містили інформацію, яка могла б нашкодити репутації Порошенка. Тим часом журналісти зауважили, що сервера та інше обладнання було придбане за гроші українських платників податків.
10:47: «Хоч гантелі не вкрали»: Зеленський показав нове фото з Адміністрації президента
09:38: Аварія теплоходу в Будапешті: Поліція затримала українця
07:04: Молодіжна збірна України з футболу зайняла перше місце в групі на чемпіонаті світу U20
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.