«Хоч гантелі не вкрали»: Зеленський показав нове фото з Адміністрації президента

Аня Мартинюк 31 травня 2019, 10:47

Володимир Зеленський іронічно прокоментував вивезення Петром Порошенком серверів з Адміністрації президента. Так, він показав, що екс-лідеру не знадобилось.

Новину повідомляє «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив на своїй офіційній сторінці у соцмережі свіже фото. На ньому український лідер показав, як тренується у спортзалі Адміністрації президента.

Компанію йому склав голова Адміністрації президента Андрій Богдан.

«На Банковій. Хоч гантелі не вкрали», - іронічно відзначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше екс-президент Петро Порошенко зганьбився, винісши з Адміністрації президента усі сервера. За словами джерела з оточення екс-лідера, вони містили інформацію, яка могла б нашкодити репутації Порошенка. Тим часом журналісти зауважили, що сервера та інше обладнання було придбане за гроші українських платників податків.