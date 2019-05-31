Вакарчук розповів, скільки грошей має на рахунках

Аня Мартинюк 31 травня 2019, 10:17

Святослав Вакарчук розповів, скільки грошей та яку нерухомість має. Він запевнив, що на родичів нерухомість не записував.

Новину передає «Преса України».

Лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук відзвітував, скільки добра нажив. За його слвоами, у нього є дві квартири у столиці, машина Range Rover, а на особистих рахунках та банках дванадцять мільйонів доларів.

«У мене є одна машина Range rover, їй приблизно п’ять років. Є банківські рахунки (на них близько 12 млн грн). Але у мене немає ніяких офшорних компаній. Я ніяк не пов’язаний в бізнесі з олігархами», — запевнив музикант-політик.

Святослав Вакарчук додав, що нерухомості за кордоном ніколи не мав і на родичів нічого не записував. Однак у нього є бізнес. Він є одноосібним власником компанії Суперсиметрія. Остання надає послуги бронювання квитків. Зрозуміло, що Вакарчуку приносить дохід ще й концертна діяльність.

«У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було. Я ні на кого нічого не записував», — підкреслив Вакарчук.