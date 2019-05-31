Аварія теплоходу в Будапешті: Поліція затримала українця

Аня Мартинюк 31 травня 2019, 09:38

Поліція Угорщини затримала громадянина України, який може бути причетним до аварії на річці Дунай.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 травня, з’явилися подробиці трагедії у Будапешті. Як відомо, 29 травня річковий теплохід Viking Sygin, який рухався Дунаєм, врізався в прогулянковий катер Русалка з туристами. Мова йде про 35 осіб - 33 корейських туристи і 2 угорців-членів екіпажу.

На жаль, 7 людей загинули. Ще 7 було врятовано. Тим часом 21 людина вважається зниклою безвісти.

Стало відомо, що поліція Угорщини затримала 64-річного одесита. Його уже допитали. Саме він керував теплоходом Viking Sygin. Так, його підозрюють в халатності, що призвела до загибелі людей.

Наразі тривають пошуки зниклих. Крім того, в штабі поліції Будапешта призначили розслідування за участю фахівця з морського судноплавства.