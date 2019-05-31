Cardi B оголилася для Instagram

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Молода музична зірка Cardi B поділилась пікантним фото. Так, вона вирішила максимально привернути увагу до її нового творіння.
Новину передає «Преса України».
26-річна американська співачка Cardi B опублікувала на своїй сторінці у соцмережі черговий провокативний знімок. На ньому зірка позувала повністю гола. Однак її соромні місця вже ж прикрили чорними вставками.
Окрім самої співачки на чорно-білому знімку можна побачити її помічників. Таким чином співачка привітала вихід у світ її нового хіта під назвою «Press».
Як повідомлялось раніше, Cardi B зробила пластику грудей та ліпосакцію. В результаті у неї погіршилось здоров’я після операцій. Знаменитість була змушена скасувати найближчі концерти.
До слова, популярність на Cardi B звалилась зовсім недавно. Музична зірка, почавши заробляти мільйони, так же швидко та залюбки з ними розстається. Так, вона любить купувати дорогоцінні прикраси, навіть для своєї маленької дитини.
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