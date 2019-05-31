Cardi B оголилася для Instagram

Аня Мартинюк 31 травня 2019, 09:02

Молода музична зірка Cardi B поділилась пікантним фото. Так, вона вирішила максимально привернути увагу до її нового творіння.

Новину передає «Преса України».

26-річна американська співачка Cardi B опублікувала на своїй сторінці у соцмережі черговий провокативний знімок. На ньому зірка позувала повністю гола. Однак її соромні місця вже ж прикрили чорними вставками.

Окрім самої співачки на чорно-білому знімку можна побачити її помічників. Таким чином співачка привітала вихід у світ її нового хіта під назвою «Press».

Як повідомлялось раніше, Cardi B зробила пластику грудей та ліпосакцію. В результаті у неї погіршилось здоров’я після операцій. Знаменитість була змушена скасувати найближчі концерти.

До слова, популярність на Cardi B звалилась зовсім недавно. Музична зірка, почавши заробляти мільйони, так же швидко та залюбки з ними розстається. Так, вона любить купувати дорогоцінні прикраси, навіть для своєї маленької дитини.