У світ вийдуть 4 нові книги про світ Гаррі Поттера

Аня Мартинюк 31 травня 2019, 08:17

Джоан Роулінг порадувала прихильників Гаррі Поттера. Вона підготувала одразу чотири «магічні» книги, які дозволять глибше зануритись у світ літературного персонажа.

Новину передає «Преса України».

Прихильники Гаррі Поттера зможуть піти по стопах своїх улюблених персонажів і дізнатися про фольклор і магію в серії нових «не-фантастичних» електронних книг від Джоан Роулінг. Перші книги стануть доступні уже 27 червня.

Книги мають назви «Гаррі Поттер: подорож крізь чари і захист від темних мистецтв», «Гаррі Поттер: подорож крізь зілля і гербології», «Гаррі Поттер: подорож крізь ворожіння і астрономію», «Гаррі Поттер: подорож крізь турботу про магічні істоти».

За словами експертів, всі чотири книги ідеально підійдуть для того, щоб взяти їх з собою у подорож.

«Нові книги Гаррі Поттера покажуть читачам «справжню історію магії», - відзначили в свою чергу видавці.

Тим часом деякі шанувальники Гаррі Поттера зазначили, що дещо розчаровані адже книги не є «продовженням магічного ряду».

До слова, нова серія книг буде випущена англійською, французькою, італійською та німецькою мовами. Вони будуть доступні для попереднього замовлення на Amazon UK та Amazon US, Apple та Kobo.