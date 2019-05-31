У партії Вакарчука виявили антигероя

Аня Мартинюк 31 травня 2019, 07:37

У партії «Голос» Святослава Вакарчука працює Ярослав Ведмідь – творець «порохоботів». Про цінного кадра розповів сам лідер партії.

Новину передає «Преса України».

За даними українських журналістів, у партії фронтмена гурту «Океан ельзи» Святослава Вакарчука трудиться засновник агентства, яке займалось чорним піаром проти Володимира Зеленського. Мова йде про Ярослав Ведмедя та його digital-агентство «Postmen».

Саме останнє під час президентських виборів захищало інтереси одіозного Петра Порошенка. Так, екс-лідера підтримували у соцмережах «порохоботи».

Про те, що у партії «Голос» Вакарчука є такий цінний кадр заявив сам лідер політсили.

«Так, це правда. Для мене важливі принципи людини, наскільки він розуміє нашу місію. Ярослав Ведмідь - топ-digital strategist в цій країні. Ми працюємо тільки з кращими людьми ... Я не готовий працювати з людьми без стрижня. Більш того, мені не потрібно, щоб в нашій команді були люди, які мене люблять. Я не для цього йду в політику ... Головна мета - провести в парламент багато хороших людей. Готовий для цього робити непопулярні речі», - заявив Вакарчук.