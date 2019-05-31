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Молодіжна збірна України з футболу зайняла перше місце в групі на чемпіонаті світу U20

Аня Мартинюк 31 травня 2019, 07:04
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Молодіжна збірна України з футболу зайняла перше місце в групі на чемпіонаті світу U20

Українські футбоілсти продовжують доводити, що вони найкращі. Молодіжна збірна з футболу показала чудовий результат під час поєдинку зі збірною Нігерії в групі на чемпіонаті світу U20.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що Молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию з Нігерією. Відбулося це на полі в третьому турі групового турніру чемпіонату світу до 20 років. Це означає, що українська команда, яку тренує Олександр Петраков, вийшла з групи D з першого місця.

До слова, на рахунку у команди перемога над США з рахунком 2:1, перемога над Катаром з рахунком 1:0 та нічия з Нігерією 1:1.

В останній грі гол у ворота суперника забив 18-річний Данило Сікан. М’яч полетів у ворота на 30-й хвилині. Так був відкритий рахунок. Нігерійці в свою чергу реалізували другий пенальті. На 51-й хвилині м’яч полетів у ворота української команди.

Як повідомлялось раніше, Футбольну організацію України перейменували. Тепер вона Українська асоціація футболу (УАФ). 

 

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