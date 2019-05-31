Нацбанк знову обвалив офіційну гривню

Аня Мартинюк 31 травня 2019, 06:29

Офіційна гривня в Україні продовжила тенденцію до ослаблення. Так, долар здорожчав на 19 копійок, євро – на 15 копійок.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,87 грн. Днем раніше, 30 травня, встановлений банком курс був на рівні 26,68 грн. Тобто нацвалюта втратила одразу 19 копійок.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,91 грн. Європейська валюта теж відвоювала у гривні свої позиції. А саме 15 копійок.

До слова, раніше у НБУ заявляли, що офіційна гривня може досягти критичної позначки 40 грн за долар. Це можливо, якщо МВФ не дасть кредит Україні. Тим часом президенту України Володимиру Зеленському порадили оголосити в країні дефол. З пропозицією виступив олігарх Ігор Коломойський. За його словами, у такому разі борги України будуть просто списані.