В Киеве выступит выдающийся американский блюзмен

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Уже 8 июня ценители старого доброго блюза смогут насладиться виртуозной игрой Джонни Лэнга – выдающегося американский блюз-, госпел- и рок-исполнителя, а также талантливого композитора и гитариста. Обладатель статуэтки «Грэмми», двух платиновых альбомов и прекрасного голоса, Джонни Лэнг, впервые выступит в Киеве, в поддержку своего нового альбома «Signs».
Все, кто слышал его голос впервые, даже не могли представить, что за прокуренным, сиплым и обрамленным не одной одним стаканом виски звучанием, скрывается пятнадцатилетний паренек, на счету которого альбом «Lie to Me», успевший стать платиновым, 8 студийных альбомов, 5 из которых вошли в топ-50 чарта Billboard и «Грэмми» за альбом «Turn Around».
Творчество Джонни Лэнга смогло показать, что блюз не просто жив, а вечен.
И вот в начале июня мы сможем созерцать силу искусства в виде свежего альбома «Signs». Одной из особенностей этого альбома стало то, что гитара занимает центральное место во всех композициях, красной ниткой пронизывая каждую песню и каждое соло.
До встречи на концерте!
13:34: Порохоботам соромно за шаурму президента, а за Мальдіви Порошенко не соромно – письменник
13:00: Рішення Зеленського про референдум сприятиме виходу України з тривалої кризи – Азаров
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