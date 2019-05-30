Депутати не дозволили Гройсману піти у відставку

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Народні обранці не підтримали Гройсмана у його бажанні йти у відставку. Прем’єр-міністр залишиться на посту щонайменше до парламентських виборів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 травня, ВРУ розглядала питання відставки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Як відомо, він написав відповідну заяву 22 травня. Тим не менше відставку прем’єра підтримали лише 97 народних обранців.
Це означає, що він й надалі «трудитиметься» на посту. До слова, за три роки правління уряд Гройсмана жодного разу не звітував про свою роботу в парламенті. Крім того, він активно захищає виконувачку обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, яка захищає в Україні інтереси іноземних фармакологічних компаній.
Тим часом на своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне.
«Три роки тому, коли я очолив Уряд, для мене найголовнішим завданням було забезпечення стабільності і недопущення криз. Ми досягли цього, економіка України стабільно зростає. Хочу подякувати кожному українцю за те, що ми зробили разом», - написав він.
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