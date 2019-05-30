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Макс Бужанський висміяв прихильників Петра Порошенка, які тільки те й роблять, що шукають привід кинути камінь в бік Зеленського. Письменник нагадав їм про «досягнення» Порошенка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 травня, відомий український письменник Макс Бужанський присвятив прихильникам екс-президента Петра Порошенка черговий пост. Так, він вкотре зауважив, що «порохоботи» щедрі на критику в бік Володимира Зеленського.
«Порохоботам соромно за шаурму Президента. За Мальдіви Порошенко не соромно.
За Волоховське - вони крали у Батьківщини для Батьківщини, не соромно.
За жмені медалей і звань розданих хрін знає кому не соромно.
За Кононенко і злодійство на обленерго не соромно.
За цькування співвітчизників не те що не соромно, межа мрій і дно гордості.
За зривання шапок з дівчат і хапання за носи не соромно.
За занурення країни в середні століття - не соромно.
За повсюдну героїзацію колабораціоністів і нацистів - не соромно.
За цькування журналістів - не соромно», - зазначив Бужанський.
Так, свій список він продовжував ще довго, згадавши про розкрадання на оборонці Свинарчуками, Луценка без юридичної освіти, фабрики Рошен, викрадення серверів з адміністрації президента.
«А за шаурму соромно. Таке враження, що їм мало того, що вони виділені в окрему морально інтелектуальну категорію недоторканних. Вони хочуть бути туди занесеними офіційно і законодавчо, плюс пам'ятник, метрів на тридцять у висоту. Тулуб Леніна з головою рогатого осла, що пробиває рогами нескінченно глуху стіну в нікуди», - підсумував він.
13:34: Порохоботам соромно за шаурму президента, а за Мальдіви Порошенко не соромно – письменник
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