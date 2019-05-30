Рішення Зеленського про референдум сприятиме виходу України з тривалої кризи – Азаров

Аня Мартинюк 30 травня 2019, 13:00

Микола Азаров привітав бажання Володимира Зеленського почути думку народу щодо важливих для країни питань. Політик зауважив, що Порошенко за час правління, навпаки, зробив все, аби народ не був почутий.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров прокоментував бажання президента Володимира Зеленського вирішувати такі ключові питання, як про мир, про автономію Донбасу за допомогою референдуму. На своїй сторінці у соцмережі він написав, що в умовах, коли значна частина населення «зазомбувана, інша частина залякана або знаходиться під впливом політиків, які свій добробут побудували на війні», президент повинен безпосередньо звернутися до народу.

«Якщо він запитає у народу: «Чи можу я заради укладення миру в країні піти на прямі переговори з представниками Донбасу і на них дати згоду на реалізацію Мінських угод», то у мене немає ніяких сумнівів, що переважна частина українців відповість «ТАК» (думаю , що 70-75%)», - написав політик.

За його словами, за часів президентства Петра Порошенка у 2018 році Конституційний суд визнав Закон «Про всеукраїнський референдум» таким, що не відповідає Конституції.

«Зрозуміло чому - Порошенко боявся прямого волевиявлення громадян! Але тепер, після формування нового складу Верховної Ради, можна прийняти Закон «Про референдуми» і сміливо йти на всенародне голосування. Такий крок буде відповідати сподіванням українського народу і буде сприяти виходу України з тривалої кризи», - підсумував він.