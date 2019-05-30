Українські олігархи скоректували ціни на політичну рекламу

Аня Мартинюк 30 травня 2019, 12:17

У власників телеканалів України розпочалися жнива. Напередодні парламентських виборів вони підняли ціни за політичну рекламу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що напередодні парламентських виборів телеканали змінили прайси на політрекламу. Так, 1,2 грн за секунду в нічний час доведеться платити каналам на «СТБ», ICTV і «Новому каналі».

До 2987 гривень за секунду в прайм-таймі – така вартість реклами на телеканалі «Інтер». На каналі «Піксель TV» Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна секунда політреклами коштує 78 гривень з 10:00 до 15:00.

У цей же час на каналах «Інтер», ZOOM, «Мега», «К1», «К2», «Ентер-Фільм» секунда коштуватиме до 143 гривень.

Телеканал «Прямий», який підконтрольний Петру Порошенку, просить 700 гривень за секунду. До слова, раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що підтримає Юлію Тимошенко на парламентських виборах. За його словами, реклама на його телеканалі 1+1 буде для неї доступнішою.