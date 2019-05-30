Представники ООС показали приклад справжнього захисника України

Аня Мартинюк 30 травня 2019, 11:43

У прес-службі ООС показали солдата Дмитра Євдикомива. Стало відомо, чим прославився українець.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, у прес-службі операції Об’єднаних сил представили контрактника Дмитра Євдокимова з Івано-Франківщини.

«Поки наш фронт тримають такі хлопці, як Дмитро, ми можемо бути впевнені – окупант далі не пройде. Цей боєць родом з Івано-Франківської області. Він стверджує, що буде підписувати контракт доти, поки Україна не звільнить свої території», - зазначили у прес-службі.

Також відомо, що Дмитро потрапив на війну у 2014 році з першою хвилею мобілізації, після чого підписав контракт. В результаті захисник служить й зараз.

«Головною умовою для нього завжди є тільки одне - бригада повинна бути на передовій», - відзначили в ООС.

За його словами, стрілець – помічник гранатометника й кожного контракту він йде на посаду, щоб бути у вирі подій.