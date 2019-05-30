На Рівненщині розбився вертоліт ЗСУ

Аня Мартинюк 30 травня 2019, 11:09

У селі Сестрятин сталась авіакатастрофа. Розбився вертоліт з 4 людьми на борту. Повітряне судно належало авіації Сухопутних військ ЗСУ.

Новину передає «Преса України».

В ніч з 29 на 30 травня на Рівненщині зазнав авіакатастрофи вертоліт «Мі-8» авіації Сухопутних військ ЗСУ. Про це заявили в Міністерстві оборони України. Трагедія трапилась близько 23:30 біля села Сестрятин Радивилівського району.

4 членів екіпажу загинули. Це командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ полковник Мазепа Ігор Ярославович, льотчик-штурман, старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович, бортовий авіаційний технік-інструктор, капітан Романюк Василь Миронович, бортовий авіаційний технік, старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.

Відомо, що вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ. Причина катастрофи ще не встановлена.

«На місці катастрофи працюють рятувальні служби і правоохоронні органи. Для з'ясування обставин на місце події виїхала комісія Міністерства оборони, Генерального штабу та командування Сухопутних військ», - зазначили у прес-службі.

На інцидент відреагував президент України Володимир Зеленський. Він доручив начальнику Генштабу - Головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчак взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи. Зеленський також висловив співчуття сім'ям загиблих.

«Ваш біль невиліковний. Але ми зробимо все, щоб він не був марним, щоб загибель ваших близьких допомогла врятувати інші життя. Держава не залишить вас у вашому горі», - заявив він.