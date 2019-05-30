Порошенко намилився у Раду з новою незаплямованою командою – Онищенко

Аня Мартинюк 30 травня 2019, 10:34

Олександр Онищенко заявив, що Петро Порошенко вирішив позбавлятися своїх друзів-корупціонерів заради чистої репутації. За словами політика, в першу чергу Порошенку треба викреслити себе зі своєї новоствореної партії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 травня, біглий український депутат Олександр Онищенко заявив, що одізний п’ятий президент України Петро Порошенко готується до парламентських виборів. За словами політика, Порошенко хоче зайти в якості оновленого політика з новою незаплямованою командою.

«А так хочеться урвати хоч клаптик влади, що доводиться самому складати списки політиків, які будуть з ним в «Європейській солідарності». Тому для очищення совісті і створення образу такого собі реформатора Порошенко вирішив виключити з лав партії свого дружка по корупції Ігоря Кононенко. Пояснювати, що це за фрукт і скільки він вкрав немає сенсу. Самі просто зайдіть в інтернет і почитайте, читати можна довго», - зазначив Онищенко.

Останній також нагадав, що Кононенко заявив, що відповідне рішення начебто прийняв особисто.

«Тепер, щоб «Європейська солідарність» отримала хоч один голос Порошенко повинен прийняти вольове рішення і викреслити себе зі списків партії. Такого бекграунду як у нього не знайти у всій країні», - підсумував Онищенко.