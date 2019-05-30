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Невідомий чоловік підпалив себе біля Білого дому

Аня Мартинюк 30 травня 2019, 09:58
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Невідомий чоловік підпалив себе біля Білого дому

У Вашингтоні сталась надзвичайна подія. Тут чоловік вирішив вчинити самоспалення. Про його долю розповіли медики.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що в парку Еліпса в центрі Вашингтона, а саме біля Білого дому, невідомий чоловік підпалив себе. Як відомо, цей район дуже популярний серед туристів. На допомогу незнайомцю одразу кинулись співробітники американської таємної служби, які й погасили полум’я.

За даними американських ЗМІ, чоловік отримав опіки на 85% свого тіла. Його одразу відправили у лікарню. За словами медиків, такі травми загрожують життю.

Тим часом експерти, які проаналізували шокуюче відео, зазначили, що на чоловіку, очевидно, був захисний костюм, оскільки він міг стояти прямо. Також біля екстремала був помічений підозрілий пакет.

Мотиви чоловіка наразі невідомі.

 

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