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У Києві встановили міні-пам’ятник туфельці (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 30 травня 2019, 09:24
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У Києві встановили міні-пам’ятник туфельці (ВІДЕО)

Жителі та гості Києва тепер можуть побачити  16-ту міні-скульптуру проекту «Шукай». На цей раз бронзі увіковічнили туфельку Сержа Лифаря.

Новину передає «Преса України». 

Вчора, 29 травня, у Києві відкрили чергову міні-скуьптурку, яка є символом української столиці. Так, на перетині бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінська, а саме на стіні готелю Premier Palace тепер красується туфелька видатного танцюриста і хореографа українського походження Сержа Лифаря.

Ініціатор проекту, який має назву «Шукай», Юлія Бевзенко зазначила, що це шістнадцята міні-скульптурка.

«Золота балетна туфелька - міжнародна нагорода в області хореографії, вручена киянинові Сержу Лифарю в 1955-му році з нагоди 25-річної творчої діяльності в Національній опері Франції», - додала вона.

Нагадаємо, раніше у Києві увіковічнили котлету по-київськи, каштан, київський торт, фонтан «Слон», сухе варення та інше.

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