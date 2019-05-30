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Названо найбільш пунктуальні авіакомпанії України

Аня Мартинюк 30 травня 2019, 08:55
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Названо найбільш пунктуальні авіакомпанії України

У Мінінфраструктури заявили, що українські авіакомпанії збільшили показник своєї пунктуальності.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що у квітні поточного року українські авіакомпанії показали кращий показник своєї пунктуальності. Відповідну інформацію надали у Мінінфраструктури. Так, при загальній кількості рейсів 4099 пунктуальність рівна 86,9%, що на 0,7% краще від результатів березня.

Найбільш пунктуальною назвали авіакомпанію «Мотор Січ», яка виконала вчасно і без 98,8% рейсів затримок. Далі розмістились «Роза вітрів» та Yanair з показником 92,6% і 88,9% відповідно.

До слова, найбільша українська авіакомпанія МАУ вчасно виконала 88,8% рейсів.  Тим часом іноземні авіакомпанії, навпаки, погіршили показник на 1,7% до 85,4% при загальній кількості вильотів 2954.

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