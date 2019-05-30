НБУ значно ослабив гривню до долара та євро

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Офіційна гривня в Україні продемонструвала значне ослаблення до долара иа євро. Нацвалюта віддала 28 та 21 копійку відповідно.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют на 30 травня. Долар коштує 26,68 грн. Американська валюта здорожчала на 28 копійок. Євро коштує 29,76 грн. Євро продемонструвало здорожчання до гривні одразу на 21 копійку.
До слова, готівкові курси валют наступні:
Купівля долара відбувається за 26,46 грн. Продаж долара відбувається за 26,84 грн.
Купівля євро проходить за 29,45 грн, а продаж за 29,96 грн.
Як повідомлялось раніше, експерти IMF group Ukraine дали свій прогноз курсу гривні до іноземних валют до 2020 року. Так, у 2019 році мінімальний курс гривні до американської валюти становитиме 28 грн, а максимальний - 29,8 грн. У 2020 році курс гривні до долара перевалить за позначку 31 грн.
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