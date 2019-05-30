На Житомирщині викрили живодера

Аня Мартинюк 30 травня 2019, 07:51

Зоозахисники забили тривогу через неадекватну поведінку українця з села Бехі. Так, чоловік знущається над тваринами.

Новину повідомляє «Преса України».

Небайдужі українці забили тривогу. У селі Бехі, Житомирська область, чоловік знущається над свійськими тваринами. Відповідне повідомлення з’явилось у спільноті «I Love Animals». Мова йде про коней, яких господар довів до кричущого стану. Фото-докази цього також були представлені.

«У цієї конячкиі є господар Бех Сергій Леонідович. У нього є ще тварини (корови, коні). І всі містяться в поганих умовах. Але ось випадок з цим конем просто кричущий. Подивіться, на що перетворилися його ноги, який біль відчуває тварина день у день. Це не просто жорстоке ставлення, якийсь садизм. Допомога і лікування тварині не надається. Скільки люди не закликали до його совісті, людяності, все без толку. Допоможіть врятувати тварину!!!» - йдеться у повідомленні.

Тим часом інтернет-спільнота закликала викликати поліцію, ветеринарів та журналістів. Дехто додав, що це наврядчи допоможе. Так, горе-господар може відбутися штрафом. Тим не менше небайдужі українці нагадали, що нове законодавство також передбачає позбавлення волі за такі дії.

«За це стаття від 6 місяців до 3 років. Нехай той гад відповість за свою тиранію над тваринами», - з'явилось у коментарях.