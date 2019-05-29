В Україні можливі локальні шквали та град – синоптик

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Синоптик Наталія Діденко попередила про погіршення синоптичної картини в Україні. Вона розповіла, де в Україні знову литимуть дощі.
Новину передає «Преса України».
Наталія Діденко заявила, що у західних областях України, а також у північній частині та на Вінничині будуть дощі та грози. А саме у четвер, 30 черавня. Про це синоптик повідомила у соцмережі.
«Під час гроз можливі локальні шквали та град. Східні області, південна частина та більшість центральних областей втримаються серед сонця та спеки», - зазначила вона.
Тим часом стовпчики термометрів покажуть +25+32 градусів. Холодніше буде на Заході, до +17+23 градусів.
«У Києві 30-го травня дощ та гроза більш ймовірні у другій половині дня, максимальна температура повітря становитиме +27 градусів. Літо ще тільки збирається на вихід, ховає капці та вагонні спортивки у валізу, а літня погода в Україні - вже повним ходом», - підсумувала вона.
13:33: Україна піднялась у світовому рейтингу конкурентоспроможності
12:22: Базарне нутро Гройсмана: Прем’єр-міністр допоміг Ахметову забрати ще одну ТЕЦ
11:43: Порошенко таки вкрав сервера з Адміністрації президента – журналіст (ВІДЕО)
11:13: Старі депутати, старі звички: В Україні масово роздають ліки та цукор
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