Україна піднялась у світовому рейтингу конкурентоспроможності

Аня Мартинюк 29 травня 2019, 13:33

Україна показала незначне підняття у рейтингу конкурентоспроможності. Також стало відомо, яка країна тримає першість.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, стало відомо, що в рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн світу за версією Міжнародного інституту управлінського розвитку в Швейцарії відбулись зміни. У 2018 році Україна піднялась одразу на 5 позицій, а саме з 59 на 54 місце.

Відповідні результати дослідження оприлюднені на сайті IIMD. До слова, у рейтингу фігурують 63 країни.

Як зазначається, українська держава піднялась завдяки макроекономічній стабільності. Тим часом першість уже тримає Сінгапур, який обігнав навіть США. Так, Штати знаходяться на третьому місці, а на другому – Гонконг.