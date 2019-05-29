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Україна показала незначне підняття у рейтингу конкурентоспроможності. Також стало відомо, яка країна тримає першість.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 травня, стало відомо, що в рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн світу за версією Міжнародного інституту управлінського розвитку в Швейцарії відбулись зміни. У 2018 році Україна піднялась одразу на 5 позицій, а саме з 59 на 54 місце.
Відповідні результати дослідження оприлюднені на сайті IIMD. До слова, у рейтингу фігурують 63 країни.
Як зазначається, українська держава піднялась завдяки макроекономічній стабільності. Тим часом першість уже тримає Сінгапур, який обігнав навіть США. Так, Штати знаходяться на третьому місці, а на другому – Гонконг.
13:33: Україна піднялась у світовому рейтингу конкурентоспроможності
12:22: Базарне нутро Гройсмана: Прем’єр-міністр допоміг Ахметову забрати ще одну ТЕЦ
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11:13: Старі депутати, старі звички: В Україні масово роздають ліки та цукор
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