Вперше за 4 роки Apple випустив новий iPod (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 29 травня 2019, 13:03

Любителям продукції Apple пощастило. Вони зможуть придбати новий айпод. Його особливістю буде дизайн. Так, новинка нагадуватиме iPhone.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, стало відомо, що компанія Apple представила нову модель iPod. Востаннє прихильники музики та ігор могли купити «свіжий» айпод чотири роки тому.

Нове покоління iPod touch по суті є iPhone, який не робить телефонних дзвінків. Новинка стала доступна в більш ніж двох десятках країн інтернет-магазину Apple. Вартість iPod 2019 року випуску стартує від 199 доларів.

«Ми робимо найдоступніший iOS-пристрій, ще більш продуктивний, вдвічі швидший, ніж раніше, з Group FaceTime і реалістичнішою картинкою. Ультратонкий і легкий дизайн iPod touch завжди робив його ідеальним для того, щоб насолоджуватися іграми, музикою і багато чим іншим, де б ви не були», - заявив віце-президент Apple з маркетингу продуктів Грег Йосвіак.