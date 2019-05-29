Базарне нутро Гройсмана: Прем’єр-міністр допоміг Ахметову забрати ще одну ТЕЦ

Аня Мартинюк 29 травня 2019, 12:22

Андрій Герус звернув увагу на те, що Володимир Гройсман на тлі заяви про відставку провернув цікаву аферу. Так, уряд раптово вирішив «нагальне» питання й дав добро на виведення з державної власності Калуської ТЕЦ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що після того, як Володимир Гройсман заявив, що йде у відставку, уряд на непрозорому засіданні оперативно прийняв рішення на користь олігарха Ріната Ахметова.

На своїй сторінці у соцмережі Герус зазначив, що мова йде про виведення з державної власності Калуської ТЕЦ та надання їй спеціальної державної допомоги.

«Передається ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша, там теперішній міністр Насалик раніше був мером міста. Калуська ТЕЦ - це досить великий об’єкт електроенергетики і фактично єдиний об’єкт генераціі та єдиний покупець вугілля у Бурштинському острові/на Західній Україні, який не належить компанії ДТЕК (принаймні поки що)», - зазначив він.

За його словами, економічна обгрунтованість такої передачі об'єкта є сумнівною. Андрій Герус також не виключив, що згодом ТЕЦ, як це прийнято в Україні, безкоштовно передадуть в приватні руки.

«Я думаю, після оголошеної заяви про відставку «виносити» державну власність, та ще й таким таємним непрозорим способом, є не дуже хорошою практикою, зокрема з точки зору довіри суспільства до таких рішень», - підсумував він та додав відповідний документ.