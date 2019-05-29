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Олександр Дубінський представив докази, що Петро Порошенко банальний крадій. За його даними, екс-президент не мав права виносити сервера з ситуаційної кімнати Президента.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 травня, журналіст Олександр Дубінський прокоментував інцидент з викраденням обладнання для ситуаційної кімнати Адміністрації президента. У своєму блозі він зазначив, що до злочину причетний одіозний екс-президент Петро Порошенко.
За словами Дубінського, прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко стверджує, що екс-президент заплатив за обладнання зі свого карману і після закінчення повноважень президента він це все добро забрав і начебто повернув людям, у яких він його орендував.
Журналіст заявив, що це все брехня.
«Це все брехня, при чому підтверджена звільненим у вересні минулого року заступника голови адміністрації президента Дмитром Шимкієвим. Останній в інтерв’ю «Українській правді» 6 вересня 2018 року заявив, що держава витратила кошти на обладнання», - відзначив журналіст.
Підсумовуючи він зазначив, що це інтерв’ю є підставою для, як мінімум, допиту Петра Порошенка та Дмитра Шимкієва.
«Порошенко вкрав обладнання у держави, в адміністрації президента України», - заявив він.
До слова, джерело наближений до команди Порошенка, заявило, що на серверах ситуаційної кімнати Президента не було секретної інформації, яка б нашкодила Україні, але там дуже багато інформації, яка б нашкодила самому Порошенку і його оточенню.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
11:43: Порошенко таки вкрав сервера з Адміністрації президента – журналіст (ВІДЕО)
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