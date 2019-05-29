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Старі депутати, старі звички: В Україні масово роздають ліки та цукор

Аня Мартинюк 29 травня 2019, 11:13
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Старі депутати, старі звички: В Україні масово роздають ліки та цукор

У Комітеті виборців України заявили, що потенційні депутати кинулись підкупляти виборців. На цей раз не гречкою, а цукром та цитрамоном.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 травня, стало відомо, що у декількох українських областях напередодні парламентських виборів стартувала уже традиційна акція. Людям почали роздавати ліки, цукор та навіть м’ячі. Такі «акції» були проведені у Луганській, Одеській, Полтавській, Житомирській областях.

Товари роздають від імені потенційних кандидатів у депутати. Відповідну інформацію надали у прес-службі Комітету виборців України.

«Як правило, роздача товарів здійснювалася від імені благодійних фондів, пов'язаних з народними депутатами. Така активність проводилася і раніше, однак з початком виборів вона істотно активізувалася», - зазначили в КВУ.

Для прикладу, у Сєверодонецьку Луганської області людям роздавали цукор в пакетах з символікою партії. В Одеській областів людей піддобрили набором ліків - валер'янка, перекис водню, бинт, вата, цитрамон, активоване вугілля. Доповнював такий набір лист із зображенням нардепа.

У Полтавській області нардеп неочікувано передав одній із шкіл м'ячі.

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