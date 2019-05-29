У Києві різко побільшало мільйонерів

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У ДФС заявили, що у 2019 році у Києві збільшилась кількість осіб, які задекларували понад мільйон гривень. Стало відомо, скільки податків та військового збору їм доведеться заплатити.
Новину передає «Преса України».
Начальник Головного управління ДФС в Києві Людмила Демченко заявила, що за підсумками кампанії декларування, у столиці побільшало мільйонерів. За її словами, кількість мільйонерів у Києві складає 2941 людина.
Людмила Демченко уточнила, що кількість українців, у яких більше мільйона гривень збільшилась на 589 осіб, порівняно у 2018 роком. Стан багатіїв збільшився на 73%. Підсумовуючи вона зазначила, що в цілому столичні мільйонери задекларували 36 мільярдів 505 мільйонів гривень.
До слова, з цієї суми податок буде рівний 1,93 млрд гривень. Ще 270 млн гривень підуть на військовий збір.
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