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У Києві різко побільшало мільйонерів

Аня Мартинюк 29 травня 2019, 10:40
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У Києві різко побільшало мільйонерів

У ДФС заявили, що у 2019 році у Києві збільшилась кількість осіб, які задекларували понад мільйон гривень. Стало відомо, скільки податків та військового збору їм доведеться заплатити.

Новину передає «Преса України».

Начальник Головного управління ДФС в Києві Людмила Демченко заявила, що за підсумками кампанії декларування, у столиці побільшало мільйонерів. За її словами, кількість мільйонерів у Києві складає 2941 людина.

Людмила Демченко уточнила, що кількість українців, у яких більше мільйона гривень збільшилась на 589 осіб, порівняно у 2018 роком. Стан багатіїв збільшився на 73%. Підсумовуючи вона зазначила, що в цілому столичні мільйонери задекларували 36 мільярдів 505 мільйонів гривень.

До слова, з цієї суми податок буде рівний 1,93 млрд гривень. Ще 270 млн гривень підуть на військовий збір.

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