16-річна дівчина виконала неймовірний трюк (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 29 травня 2019, 10:11

Ава Фогель з Канади довела, що тренувати тіло можна по-різному. Дівчина повторила трюк, який зазвичай виконують коні.

Новину передає «Преса України».

Шістнадцятирічна Ава Фогель з Едмонтону, Канада, здивувала інтернет-спільному своїм вмінням. Дівчина може стрибнути на висоту півтора метра як поні, яке перестрибує через перешкоду.

Так, дівчина спочатку біжить, опустившись на руки, а потім відскокує, пролітає через перешкоду та приземляється на кисті рук.

У Мережі з’явився відеоролик, на якому можна оцінити трюк підлітка з Канади. За словами Ави, вона виконує цей трюк протягом останніх шести років.

«Все почалося, коли мені було 10 років і я друзями перестрибували через паркани. Це дійсно хороший спосіб пропрацювати витривалість та стати сильніше», - розповіла дівчина.