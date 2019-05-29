16-річна дівчина виконала неймовірний трюк (ВІДЕО)

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Ава Фогель з Канади довела, що тренувати тіло можна по-різному. Дівчина повторила трюк, який зазвичай виконують коні.
Новину передає «Преса України».
Шістнадцятирічна Ава Фогель з Едмонтону, Канада, здивувала інтернет-спільному своїм вмінням. Дівчина може стрибнути на висоту півтора метра як поні, яке перестрибує через перешкоду.
Так, дівчина спочатку біжить, опустившись на руки, а потім відскокує, пролітає через перешкоду та приземляється на кисті рук.
У Мережі з’явився відеоролик, на якому можна оцінити трюк підлітка з Канади. За словами Ави, вона виконує цей трюк протягом останніх шести років.
«Все почалося, коли мені було 10 років і я друзями перестрибували через паркани. Це дійсно хороший спосіб пропрацювати витривалість та стати сильніше», - розповіла дівчина.
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