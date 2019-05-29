У Варшаві українці самостійно проходитимуть прикордонний контроль

Аня Мартинюк 29 травня 2019, 07:02

Стало відомо, що українців у Варшаві чекає приємний сюрприз. Їм не доведеться зустрічатись зі співробітниками прикордонної служби.

Новину передає «Преса України».

Цього літа, а саме з 1 червня, Польща вводить зміни в аеропортах Варшави. Громадяни з біометричними паспортами самостійно проходитимуть прикордонний контроль. Для них спеціально встановлять пристрої для сканування біометричних паспортів.

Це означає, що співробітники прикордонної служби для проведення відповідних процедур не потрібні. Вони лише контролюватимуть правильне функціонування пристроїв. За даними польських ЗМІ, буде встановлено 25 відповідних пристроїв. Мова йде про ABC (Automated Border Control). 20 матиме аеропорт ім. Шопена та 5 - аеропорт імені Модліна.

За словами експертів, мандрівники витратять на проходження контролю всього близько дванадцять секунд.

«Завдяки перевірці біометричних даних система ABC виключить можливість використання підробленого, зміненого або чужого документа. Крім того, рамки ABC будуть підключені до баз даних, якими керує прикордонна служба, що, в свою чергу, дозволить визначити, чи не становить мандрівник загрозу внутрішній безпеці і громадському порядку», - відзначили ЗМІ.