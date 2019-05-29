Зеленський не оголосить дефолт в Україні – секретар РНБО

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Олександр Данилюк заявив, що порада Ігоря Коломойського Володимиру Зеленському наразі не є актуальною. Олігарх, як відомо, запропонував оголосити дефолт в Україні.
Новину передає «Преса України».
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк виступив на брифінгу, де заявив, що президент Володимир Зеленський поки не прислуховується до порад. Й порада оголосити в Україні дефолт його не влаштовує.
«Я не думаю, що Президент зараз прислухається до порад. У нього є сформована команда людей, до яких він прислухається. Ще раз підкреслюю, що є позиція окремих бізнесменів, а позиція держави полягає в іншому - держава повинна захищати інтереси громадян», - зазначив Данилюк.
Нагадаємо, пораду Зеленському оголосити в Україні дефолт дав олігарх Ігор Коломойський, якого пов’язують з новоспеченим лідером. Так, олігарх зазначив, що у разі оголошення дефолту ЄС та США спишуть Україні борги в якості компенсації за те, що країна є плацдармом в протистоянні Заходу та Росії.
«І це може призвести до таких наслідків, які негативно вплинуть на людей. Тому такі рішення навіть не розглядаються. Ми прислухаємося до конструктивних порад членів команди», - наголошував в свою чергу секретар РНБО.
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