Зеленський не оголосить дефолт в Україні – секретар РНБО

Аня Мартинюк 29 травня 2019, 06:28

Олександр Данилюк заявив, що порада Ігоря Коломойського Володимиру Зеленському наразі не є актуальною. Олігарх, як відомо, запропонував оголосити дефолт в Україні.

Новину передає «Преса України».

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк виступив на брифінгу, де заявив, що президент Володимир Зеленський поки не прислуховується до порад. Й порада оголосити в Україні дефолт його не влаштовує.

«Я не думаю, що Президент зараз прислухається до порад. У нього є сформована команда людей, до яких він прислухається. Ще раз підкреслюю, що є позиція окремих бізнесменів, а позиція держави полягає в іншому - держава повинна захищати інтереси громадян», - зазначив Данилюк.

Нагадаємо, пораду Зеленському оголосити в Україні дефолт дав олігарх Ігор Коломойський, якого пов’язують з новоспеченим лідером. Так, олігарх зазначив, що у разі оголошення дефолту ЄС та США спишуть Україні борги в якості компенсації за те, що країна є плацдармом в протистоянні Заходу та Росії.

«І це може призвести до таких наслідків, які негативно вплинуть на людей. Тому такі рішення навіть не розглядаються. Ми прислухаємося до конструктивних порад членів команди», - наголошував в свою чергу секретар РНБО.