На Житомирщині п’яниці спалили 5-річну дитину

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У Житомирській області сталось жахливе вбивство. Тут сімейна пара вбила свою маленьку дитину. Тіло злочинці спалили. Коли ж до них навідались правоохоронці, горе-мати вирішила видати сина за доньку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 травня, стало відомо про трагедію в Овруцькому районі Житомирської області. Тут батьки 5-річної дівчинки на ім’я Дарина, вчинили страшний злочин. За словами начальника поліції Житомирської області В'ячеслава Печененко, горе-батьки, які люблять прикластися до чарки, вбили дівчинку, а тіло спалили у печі.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. За словами Печененка, коли поліція навідалась до подружжя додому, мати намагалась видати за дівчинку свого сина. Однак обман було викрито.
«Близько року тому у батьків забрали п'ятирічну дочку Дарину. Її помістили в дитячий будинок сімейного типу. Однак місцеві активісти домоглися того, що дитину повернули в біологічну сім'ю. Прийомні батьки Дарини через суди вищих інстанцій намагалися повернути її собі, проте поки йшов процес, дівчинка зникла», - зазначив Печененко.
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