Синоптик попередила про спеку та грози в Україні

Аня Мартинюк 28 травня 2019, 13:37

Наталія Діденко заявила, що найближчим часом українців чекає тепла погода. Однак, в деяких регіонах дощитиме.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 травня, синоптик Наталія Діденко розповіла про погодні зміни в України. На своїй офіційній сторінці у соцмережі вона зазначила, що завтра, 29 травня, в країні буде тепло. Стовпчики термометрів покажуть +26+31 градус.

«У більшості областей буде сухо та сонячно. Максимум якісь хмарки серед дня побігають, але нічого мокрого вони не створять. Чого не можна сказати про західну частину України», - зазначила синоптик.

За її словами, на Заході країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди можливі шквали та град. Температура повітря становитиме +21+24 градуси.

Діденко попередила про сильний вітер 15-20 м/с, який послабне 30-го травня.

«У Києві середа буде сухою та спекотною, без опадів, +26+28 градусів. 31 травня та 1-2 червня у Києві з`являться дощі, температура повітря дещо знизиться», - підсумувала вона.