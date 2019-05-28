Ані Лорак звинуватили у ненатуральності

Аня Мартинюк 28 травня 2019, 13:04

Ані Лорак поділилась новим знімком, однак він насторожив представників сильної статі. Останні зауважили, що зірка перестаралась з пластикою.

Новину передає «Преса України».

Відома українська співачка Ані Лорак, яка трудиться у Росії, оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі свіже фото. На ньому 40-річна знаменитість позувала в облягаючі нюдовій сукні з латексу, яка чудово демонструвала її чималий бюст.

«В кожному дні і миті нашого життя є справжні чари. Кожна мить унікальна, вона не повториться більше ніколи. У потоці часу не забудь Бути Щасливим!» - підписала знімок Кароліна Куєк.

Тим часом інтернет-спільнота зауважила, що груди зірки не завжди були великими. Дехто додав, що Лорак виглядає «штучно».

«Нічого натурального :-( », - відзначив користувач соцмережі.

Однак деякі прихильниці співачки зазначили, що вона виглядає розкішно. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ані Лорак розлучається зі своїм чоловіком, турком Муратом Налчаджиоглу. Причина – останній завів коханку. До слова, у екс-пари є дочка, 7-річна Софія.