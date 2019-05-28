У ЄС вийшли в обіг нові 100 та 200 євро

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У Європейському центробанку заявили про вихід в обіг нових купюр. Мова йде про 100 та 200 євро з серії «Європа».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 травня, стало відомо, що у ЄС відсьогодні введено в обіг нові купюри номіналом 100 та 200 євро. Відповідну інформацію надали у Європейському центробанку.
За попередніми даними, новинки мають тіж кольори, що й раніше. Зміни торкнулися розміру «папірців». Тепер ширина 100 та 200 євро така ж як у купюри 50 євро. У Європейському центробанку наголосили, що завдяки змінам користувачам паперових грошей буде легшее поміщати їх у гаманці.
Ще одна перевага новинок – банкомати швидше їх оброблятимуть. Тим не менше, нові купюри матимуть більший захист. На них нанесено невидимі зору знаки, які зчитуватиме спецмашина. Однак видимою людському оку стане нова голограма, яка змінюватиметься при нахилі купюри під різними кутами.
До слова, новинки входять в серію «Європа», в яку входять купюри номіналом 5, 10, 20, 50 євро. Старі банкноти будуть використовуватися до їх виведення з обігу.
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