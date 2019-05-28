На Хмельниччині горе-матір ледь не продала дочку трьом чоловікам 11:57
Зеленський на Донбасі без камуфляжу – це хороший знак – журналіст 11:19
Goodbye Супрун: Коломойський назвав ім’я майбутнього міністра МОЗ 09:42
Письменник застеріг, що «порохолюбам» плюватимуть в обличчя 13:58
Коломойський назвав своїх бажаних переможців на виборах у Раду 12:07
Сепаратист Гіркін-Стрєлков зізнався, що ховався за спинами жителів Донбасу (ВІДЕО) 11:27
Радикальна партія на межі розвалу, Ляшко у паніці – Онищенко 10:48
«Динамо» матиме нову форму з автографом Лобановського (ВІДЕО) 09:44
5 хвилин слави з плакатом проти Зеленського: Неповнолітня рівнянка почала істерити у соцмережі 09:12
Удача улыбается всем: Кому повезло разбогатеть, делая ставки на спорт 06:47
На Донбасі загинув один захисник України та один російський найманець 12:59
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
На Хмельниччині правоохоронцям вдалось запобігти продажу неповнолітньої дівчини у сексуальне рабство. Торгувала дівчиною її власна матір.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 травня, стало відомо про інцидент у Хмельницькій області. Тут мати хотіла продати свою неповнолітню дочку в сексуальне рабство. «Покупцями» виявились троє чоловіків.
За даними правоохоронців, поліцейські запідозрили жінку в плануванні страшного злочину. Уже відкрито досудове розслідування.
Варто зазначити, що торгівля людьми досить поширена в Україні. З 2012 по 2018 роки жертвами торгівлі людьми офіційно визнані 542 людини. З них 536 українців та 6 іноземців. До слова, українські правоохоронці раніше відзначали, що досить часто торгівля людьми має на меті трудову експлуатацію. А саме тяжку роботу на угіддях, будівництві чи примусове жебракування.
Українські правоохоронці особливо наголошують, що жертвами найчастіше стають люди, які погоджуються на сумнівні умови праці.
11:57: На Хмельниччині горе-матір ледь не продала дочку трьом чоловікам
11:19: Зеленський на Донбасі без камуфляжу – це хороший знак – журналіст
09:42: Goodbye Супрун: Коломойський назвав ім’я майбутнього міністра МОЗ
13:58: Письменник застеріг, що «порохолюбам» плюватимуть в обличчя
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.