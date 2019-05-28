Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Goodbye Супрун: Коломойський назвав ім’я майбутнього міністра МОЗ
  • Письменник застеріг, що «порохолюбам» плюватимуть в обличчя
  • Гройсман накрав стільки грошей, що може створити власну партію - журналіст

На Хмельниччині горе-матір ледь не продала дочку трьом чоловікам

Аня Мартинюк 28 травня 2019, 11:57
Версія для друку
На Хмельниччині горе-матір ледь не продала дочку трьом чоловікам

На Хмельниччині правоохоронцям вдалось запобігти продажу неповнолітньої дівчини у сексуальне рабство. Торгувала дівчиною її власна матір.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 травня, стало відомо про інцидент у Хмельницькій області. Тут мати хотіла продати свою неповнолітню дочку в сексуальне рабство. «Покупцями» виявились троє чоловіків.

За даними правоохоронців, поліцейські запідозрили жінку в плануванні страшного злочину. Уже відкрито досудове розслідування. 

Варто зазначити, що торгівля людьми досить поширена в Україні. З 2012 по 2018 роки жертвами торгівлі людьми офіційно визнані 542 людини. З них 536 українців та 6 іноземців. До слова, українські правоохоронці раніше відзначали, що досить часто торгівля людьми має на меті трудову експлуатацію. А саме тяжку роботу на угіддях, будівництві чи примусове жебракування. 

Українські правоохоронці особливо наголошують, що жертвами найчастіше стають люди, які погоджуються на сумнівні умови праці.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції