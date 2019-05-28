Зеленський на Донбасі без камуфляжу – це хороший знак – журналіст

Аня Мартинюк 28 травня 2019, 11:19

Олександр Дубінський відреагував на поїздку Володимира Зеленського на передову. За його словами, новий лідер не вирядився, як його попередник Порошенко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 травня, журналіс Олександр Дубінський прокоментував першу поїздку президента України Володимира Зеленського у Станицю Луганську та Щастя. Як відомо, метою поїздки був огляд умов, в яких перебувають солдати.

За словами журналіста, він оцінив те, що новоспечений український лідер не натягнув на себе камуфляж, як це робив його попередник, одіозний Петро Порошенко.

«Поїхав, як звичайна людина. Президент як ми з вами. Просто одягнувся, як він ходить на роботу та поїхав на передову. Так, вдягнув каску, так, вдягнув броник, але це техніка безпеки. Але без камуфляжу і це для мене хороший знак. Президент не корчить з себе військового. У цій ситуації з’явилась надія на мир», - заявив журналіст.

Нагадаємо, після поїздки на Донбас Володимир Зеленський зробив висновок, що армія потребує поліпшення забезпечення.