Відомий олігарх допоможе Тимошенко на виборах у Раду

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Юлія Тимошенко обзавелась підтримкою впливового українського олігарха Ігоря Коломойського. Останній допомагатиме їй на виборах у ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 27 травня, олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю одному з українських видань. Він зазначив, що на парламентських виборах він допомагатиме лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко.
«Так, і будемо допомагати їй на парламентських виборах....Тим, що ціни на рекламу будемо намагатися робити прийнятні для всіх. Тому що їх партія не дуже багата. І у Ляшко, напевно, після президентських виборів буде не дуже багата», - заявив Коломойський, який також є власником телеканалу 1+1.
В інтерв’ю олігарх нагадав, що Юлія Тимошенко називає його другом.
«Тим більше, якщо вона мене називає другом, я не можу сказати, що ми з нею не друзі. Ми з нею друзі», - додав він.
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