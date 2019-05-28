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Відомий олігарх допоможе Тимошенко на виборах у Раду

Аня Мартинюк 28 травня 2019, 10:44
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Відомий олігарх допоможе Тимошенко на виборах у Раду

Юлія Тимошенко обзавелась підтримкою впливового українського олігарха Ігоря Коломойського. Останній допомагатиме їй на виборах у ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 27 травня, олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю одному з українських видань. Він зазначив, що на парламентських виборах він допомагатиме лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

«Так, і будемо допомагати їй на парламентських виборах....Тим, що ціни на рекламу будемо намагатися робити прийнятні для всіх. Тому що їх партія не дуже багата. І у Ляшко, напевно, після президентських виборів буде не дуже багата», - заявив Коломойський, який також є власником телеканалу 1+1.

В інтерв’ю олігарх нагадав, що Юлія Тимошенко називає його другом. 

«Тим більше, якщо вона мене називає другом, я не можу сказати, що ми з нею не друзі. Ми з нею друзі», - додав він.

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