Україна та Мексика скоро матимуть безвіз

Аня Мартинюк 28 травня 2019, 10:11

У МЗС заявили, що Україна знаходиться на порозі отримання безвізу з Мексикою. Сторони працюють над доведенням переговорів до логічного кінця.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 27 травня, відбулись переговори з консульських питань між представниками України та Мексики. Строни готуються довести до логічного кінця діалог про безвіз між двома країнами.

В департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України надали відповідну інформацію.

«Україна і Мексика вийшли на фінальний етап переговорів щодо скасування візових вимог для громадян обох країн», - розповів Сергій Погорельцев, директор департаменту консульської служби МЗС.

Він додав, що наразі пропрацьовується алгоритм дій для підписання угоди про безвіз. Нагадаємо, раніше Північна Македонія отримала тимчасовий безвіз з Україною. Також стало відомо, що українці зможуть подорожувати без віз й в Монголію.