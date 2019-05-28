Україна та Мексика скоро матимуть безвіз

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У МЗС заявили, що Україна знаходиться на порозі отримання безвізу з Мексикою. Сторони працюють над доведенням переговорів до логічного кінця.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 27 травня, відбулись переговори з консульських питань між представниками України та Мексики. Строни готуються довести до логічного кінця діалог про безвіз між двома країнами.
В департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України надали відповідну інформацію.
«Україна і Мексика вийшли на фінальний етап переговорів щодо скасування візових вимог для громадян обох країн», - розповів Сергій Погорельцев, директор департаменту консульської служби МЗС.
Він додав, що наразі пропрацьовується алгоритм дій для підписання угоди про безвіз. Нагадаємо, раніше Північна Македонія отримала тимчасовий безвіз з Україною. Також стало відомо, що українці зможуть подорожувати без віз й в Монголію.
11:19: Зеленський на Донбасі без камуфляжу – це хороший знак – журналіст
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