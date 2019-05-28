Goodbye Супрун: Коломойський назвав ім’я майбутнього міністра МОЗ

Аня Мартинюк 28 травня 2019, 09:42

Ігор Коломойський розповів, ким замінить Уляну Супрун у МОЗ. Олігарх не приховує, що на важливій посаді трудитиметься його товариш.

Новину передає «Преса України».

Український олігарх Ігор Коломойський дав нове інтерв’ю, у якому розповів про кадрові зміни у МОЗ. За його словами, нардеп від партії «Відродження» Дмитро Шипко стане міністром охорони здоров'я України.

«Так, це мій товариш. Майбутній міністр охорони здоров'я», - заявив Коломойський.

Олігарх особливо наголосив, що він не жартує.

«Ну, звичайно. Я його не лобіюю, але він мені багато чого розповів про цю Супрун (в.о.міністра охорони здоров'я України, - ред.). Хоча, деякі речі позитивні. Але більшість звичайно, жахливі речі розповідав», - заявив Коломойський.

Нагадаємо, американка Уляна Супрун прибула в Україну у період Реолюції Гідності. Її, порушуючи закон України, зробили виконувачкою обов’язків міністра охорони здоров’я України. На посаді вона провела ряд схем, зокрема на користь іноземних фармакологічних компаній. За словами журналістів, під егідою Супрун та її заступника Олександра Лінчевського також проводились медичні есперементи над українцями.