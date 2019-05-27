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Письменник застеріг, що «порохолюбам» плюватимуть в обличчя

Аня Мартинюк 27 травня 2019, 13:58
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Письменник застеріг, що «порохолюбам» плюватимуть в обличчя

Макс Бужанський розкритикував злісних ненависників Володимира Зеленського. За його словами, останні виглядають ще більш убого і ганебно, ніж раніше.

Новину передає «Преса України».

Відомий український письменник Макс Бужанський звернувся до прихильників екс-президента Петра Порошенка. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що «порохолюби», які критикують Володимира Зеленського виглядають дуже смішно та убого.

«Хотів би сказати дві речі платним і безкоштовним фанатам Петра Олексійовича. 

1. Це дійсно дуже смішно, коли ви даєте поради, вказівки і тд Зеленському.

Виходячи зі своєї традиційної точки зору. Нагадаю, що ця ваша точка зору привела країну до жахливого розколу, немислимого зубожіння, і не потрібно розповідати про чудове зростання ВВП, а самого одіозного екс Президента Порошенко - до краху на виборах і валу кримінальних справ», - зазначив він.

За словами Бужанського, він ніколи не бажав Порошенку провалу у питаннях, які були пов'язані з інтересами України.

«Коли ви радісно повискували в очікуванні краху Зеленського на кожному кроці, це виглядає дуже убого і ганебно. Ще більш убого і ганебно, ніж завжди у вас. Ще трохи в цьому темпі, і за слова, я патріот, вам будуть плювати в обличчя. Масово і презирливо», - додав він.

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