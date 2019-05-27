Письменник застеріг, що «порохолюбам» плюватимуть в обличчя 13:58
Коломойський назвав своїх бажаних переможців на виборах у Раду 12:07
Сепаратист Гіркін-Стрєлков зізнався, що ховався за спинами жителів Донбасу (ВІДЕО) 11:27
Радикальна партія на межі розвалу, Ляшко у паніці – Онищенко 10:48
«Динамо» матиме нову форму з автографом Лобановського (ВІДЕО) 09:44
5 хвилин слави з плакатом проти Зеленського: Неповнолітня рівнянка почала істерити у соцмережі 09:12
На Донбасі загинув один захисник України та один російський найманець 12:59
Зеленський видав указ про подолання наслідків повені на Закарпатті 12:08
Літо 2019 є ідеальним періодом для створення «Новоросії» - росЗМІ 10:45
Крим був втрачений ще до подій 2014 року - головнокомандувач ЗСУ 08:59
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Макс Бужанський розкритикував злісних ненависників Володимира Зеленського. За його словами, останні виглядають ще більш убого і ганебно, ніж раніше.
Новину передає «Преса України».
Відомий український письменник Макс Бужанський звернувся до прихильників екс-президента Петра Порошенка. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що «порохолюби», які критикують Володимира Зеленського виглядають дуже смішно та убого.
«Хотів би сказати дві речі платним і безкоштовним фанатам Петра Олексійовича.
1. Це дійсно дуже смішно, коли ви даєте поради, вказівки і тд Зеленському.
Виходячи зі своєї традиційної точки зору. Нагадаю, що ця ваша точка зору привела країну до жахливого розколу, немислимого зубожіння, і не потрібно розповідати про чудове зростання ВВП, а самого одіозного екс Президента Порошенко - до краху на виборах і валу кримінальних справ», - зазначив він.
За словами Бужанського, він ніколи не бажав Порошенку провалу у питаннях, які були пов'язані з інтересами України.
«Коли ви радісно повискували в очікуванні краху Зеленського на кожному кроці, це виглядає дуже убого і ганебно. Ще більш убого і ганебно, ніж завжди у вас. Ще трохи в цьому темпі, і за слова, я патріот, вам будуть плювати в обличчя. Масово і презирливо», - додав він.
13:58: Письменник застеріг, що «порохолюбам» плюватимуть в обличчя
12:07: Коломойський назвав своїх бажаних переможців на виборах у Раду
11:27: Сепаратист Гіркін-Стрєлков зізнався, що ховався за спинами жителів Донбасу (ВІДЕО)
10:48: Радикальна партія на межі розвалу, Ляшко у паніці – Онищенко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.